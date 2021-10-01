Сироты Кузбасса получат дополнительную финансовую поддержку

Согласно законопроекту, сироты, достигшие 23 лет, будут иметь право на разовую денежную выплату. Полученные деньги надлежит потратить на приобретение жилья.
Отмечается, что жилплощадь должна располагаться на территории Кузбасса, быть благоустроенной и отвечать социальным нормативам и законодательству.
Выплата будет осуществляться на основании специального документа – жилищного сертификата Кемеровской области. Владелец сертификата сможет использовать его вместе с другими денежными средствами, например материнским капиталом.
Закон вступит в силу 1 января 2022 года.
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