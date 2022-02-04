Сирота из Кузбасса получил квартиру после вмешательства журналистов

Отмечается, что 22-летний Владимир Мезрин из Яйского муниципального округа на протяжении нескольких лет требовал от региональных чиновников, чтобы те выделили ему как сироте жилье. Однако все обращения молодого человека упорно игнорировались несмотря на то, что он имел на руках соответствующее решение суда. Кроме того, представители власти запретили кузбассовцу жаловаться и писать губернатору.

Проблема быстро разрешилась после выхода на сайте VSE42.Ru статьи об истории Владимира. Когда дело сироты с квартирным вопросом попало в СМИ, то с ним оперативно связались сотрудники мэрии. Как итог: молодой человек получил долгожданное однокомнатное жилье на одной из улиц Анжеро-Судженска.

В разговоре с журналистами герой материала заявил, что "состоянием жилья удовлетворен" и в ближайшее время намерен приступить к оформлению документов на недвижимость, чтобы закрепить свои права на владение имуществом.