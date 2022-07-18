Сирены взвоют в столице Кузбасса

В предстоящую среду, 20 июля, в столице Кузбасса запланирована техническая проверка системы оповещения населения. По данным местных властей, в целом на мероприятия уйдет около 30 минут.

– Электросирены прозвучат 20 июля с 10.40 до 11.10 по местному времени, – уточнили в пресс-службе кемеровской администрации.

За это время специалисты проверят техническое состояние региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Граждан призвали воздержаться от паники.