Сирены взвоют в шести районах Новокузнецка

0
Фото:  

Власти Новокузнецка предупредили местных жителей о проверке системы оповещения, чтобы вой не стал для горожан полной неожиданностью и не началась массовая паника.

В предстоящую среду, 15 сентября, и четверг, 16 сентября, на территории южной столицы Кузбасса в период с 10:00 до 14:00 по местному времени завоют сирены. Делается это в рамках комплексной технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Проверка будет проведена согласно графику ежемесячной проверки системы централизованного оповещения населения Новокузнецка, утвержденному Главой города, – отметили в экстренных службах.

Отмечается, что 15 сентября громкий звук раздастся в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах города, а что касается 16 сентября, то проверка будет проведена в двух районах: Заводском и Новоильинском.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28871

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined