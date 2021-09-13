Сирены взвоют в шести районах Новокузнецка

В предстоящую среду, 15 сентября, и четверг, 16 сентября, на территории южной столицы Кузбасса в период с 10:00 до 14:00 по местному времени завоют сирены. Делается это в рамках комплексной технической проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

– Проверка будет проведена согласно графику ежемесячной проверки системы централизованного оповещения населения Новокузнецка, утвержденному Главой города, – отметили в экстренных службах.

Отмечается, что 15 сентября громкий звук раздастся в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах города, а что касается 16 сентября, то проверка будет проведена в двух районах: Заводском и Новоильинском.