Синоптики спрогнозировали вскрытие Кии в населенных пунктах Кузбасса

В среду, 13 апреля, или ранним утром в четверг, 14 апреля, на участке села Чумай Чебулинского округа произойдет вскрытие реки Кий, заявили синоптики. На сутки позже специалисты прогнозируют аналогичное явления и в Мариинске.

Ледоход начнется из-за резкого потепления, которое наблюдается на территории Кемеровской области уже несколько дней. Соответствующую информацию озвучила пресс-секретарь первого заместителя губернатора Елена Попова в социальных сетях.

По данным чиновницы, в ближайшее время лед полностью исчезнет с поверхности Томи в Новокузнецке, а также уйдет с вод в Мрассу, Мысках, Иня в Промышленной и Кондома в одноименном поселке Таштагольского района.