+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Синоптики спрогнозировали вскрытие Кии в населенных пунктах Кузбасса

0
Фото:  

В ближайшее время еще одна кузбасская река освободится от ледяных оков. Специалисты назвали территории, где произойдет вскрытие.

В среду, 13 апреля, или ранним утром в четверг, 14 апреля, на участке села Чумай Чебулинского округа произойдет вскрытие реки Кий, заявили синоптики. На сутки позже специалисты прогнозируют аналогичное явления и в Мариинске.


Ледоход начнется из-за резкого потепления, которое наблюдается на территории Кемеровской области уже несколько дней. Соответствующую информацию озвучила пресс-секретарь первого заместителя губернатора Елена Попова в социальных сетях.


По данным чиновницы, в ближайшее время лед полностью исчезнет с поверхности Томи в Новокузнецке, а также уйдет с вод в Мрассу, Мысках, Иня в Промышленной и Кондома в одноименном поселке Таштагольского района.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35406

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined