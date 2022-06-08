Синоптики спрогнозировали в Кузбассе резкий температурный скачок

Кемеровские синоптики сообщили, что днем 8 июня, температура воздуха на территории Кемеровской области достигла отметки в +22°С. А вот в ночь на четверг, 9 июня, на смену летнему теплу придут заморозки до – 2°С. При этом с рассветом столбик термометра снова поползет вверх до показателей +20, +25°С

Специалисты спрогнозировали и туманы, которые образуются 9 июня в некоторых районах области. Переменная обласность, которая установится во второй половине недели в Кузбассе, будет сопровождаться отсутствием осадков, а скорость юго-восточного ветра при порывах не превысит 13 м/с.