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Синоптики спрогнозировали в Кузбассе резкий температурный скачок

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Кемеровские синоптики предупредили о непредсказуемой погоде, которая установится на землях шахтерского края в ближайшие дни.

Кемеровские синоптики сообщили, что днем 8 июня, температура воздуха на территории Кемеровской области достигла отметки в +22°С. А вот в ночь на четверг, 9 июня, на смену летнему теплу придут заморозки до – 2°С. При этом с рассветом столбик термометра снова поползет вверх до показателей +20, +25°С


Специалисты спрогнозировали и туманы, которые образуются 9 июня в некоторых районах области. Переменная обласность, которая установится во второй половине недели в Кузбассе, будет сопровождаться отсутствием осадков, а скорость юго-восточного ветра при порывах не превысит 13 м/с.

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