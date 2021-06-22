Синоптики спрогнозировали потепление на территории Кузбасса

О скором возвращении теплой температуры воздуха в шахтерский край сообщили местные синоптики. С их слов, погодные условия улучшатся с предстоящего воскресенья, а вот до этого дня погода на кузбасских землях будет прохладной.

– Ожидается, что в ближайшие дни, до воскресенья, погода будет прохладной. Ночные температуры могут быть в пределах +5…+14 градусов, а дневные — от +20 до +25 градусов, – пояснили специалисты местного гидрометцентра.

При этом ранее редакция Avokado сообщала, что непогода идет в Кемеровскую область: специалисты гидрометцентра сообщили об ожидаемых осадках. Предупреждение было опубликовано на сайте учреждения.