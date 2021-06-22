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Синоптики спрогнозировали потепление на территории Кузбасса

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Воскресенье текущей недели станет отсчетом теплых летних дней на территории Кемеровской области. Подробно о предстоящем потеплении рассказали сотрудники местного гидрометцентра.

О скором возвращении теплой температуры воздуха в шахтерский край сообщили местные синоптики. С их слов, погодные условия улучшатся с предстоящего воскресенья, а вот до этого дня погода на кузбасских землях будет прохладной.

Ожидается, что в ближайшие дни, до воскресенья, погода будет прохладной. Ночные температуры могут быть в пределах +5…+14 градусов, а дневные — от +20 до +25 градусов, – пояснили специалисты местного гидрометцентра.

При этом ранее редакция Avokado сообщала, что непогода идет в Кемеровскую область: специалисты гидрометцентра сообщили об ожидаемых осадках. Предупреждение было опубликовано на сайте учреждения.

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