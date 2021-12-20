Синоптики спрогнозировали погоду в Кузбассе до конца текущей рабочей недели

Согласно данным синоптиков, во вторник, 21 декабря, в Кузбассе ожидается ночью -18,-23°C, по югу от -5°C до -10°C, местами до -16°C. Днем столбики термометров покажут -13,-18°C, местами от -3°C до -8°C. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Пройдет снег.

Температура в среду опустится ночью до -13,-18°C, местами до -20,-25°C. Днем потеплеет до -8,-13°C, местами показатели останутся на отметке в -20°C. Ветер южный, направление и скорость не изменятся до конца рабочей недели. Ночью на некоторых южных территориях пройдет небольшой снег.

В четверг, 23 декабря, столбики термометров покажут ночью от -12°C до -25°C, днем от -6°C до -16°C. Преимущественно без осадков.

Ночью в пятницу температура будет держаться в пределах от -12,-17°C до -25°C. Днем станет немного теплее: -7,-12°C, местами до -17°C. Осадков не ожидается, сообщают сотрудники Кемеровского гидрометцентра.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, когда в Кузбасс придет похолодание.