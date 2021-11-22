Синоптики спрогнозировали погоду на декабрь в Кузбассе

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, каким будет первый месяц зимы.

Ноябрьские скачки температуры сохранятся и в последней декаде месяца: на 2-3ºС выше климатической нормы. После относительно теплого ноября наступят холода.

– Судя по предварительному прогнозу, декабрь ожидается с настоящими сибирскими морозами и по климатическим нормам выйдет на 1-2ºС ниже нормы. Наиболее холодной будет вторая половина месяца, – сообщили синоптики.

Количество уже выпавшего снега превышает норму. Так, к кузбасской столице высота снега на 10 см больше нормы (23 см), а в поселке Центральный рудник Тисульского района высота снега оказалась выше нормы на 46 см и составила 108 см.


Также сейчас реки стали замерзать раньше, чем в прошлом году. На текущий момент в Кузбассе уже наблюдается ледостав, однако в год назад в ноябре еще отмечался шугоход.

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