Синоптики спрогнозировали погоду на декабрь в Кузбассе

Ноябрьские скачки температуры сохранятся и в последней декаде месяца: на 2-3ºС выше климатической нормы. После относительно теплого ноября наступят холода.

– Судя по предварительному прогнозу, декабрь ожидается с настоящими сибирскими морозами и по климатическим нормам выйдет на 1-2ºС ниже нормы. Наиболее холодной будет вторая половина месяца, – сообщили синоптики.

Количество уже выпавшего снега превышает норму. Так, к кузбасской столице высота снега на 10 см больше нормы (23 см), а в поселке Центральный рудник Тисульского района высота снега оказалась выше нормы на 46 см и составила 108 см.

Также сейчас реки стали замерзать раньше, чем в прошлом году. На текущий момент в Кузбассе уже наблюдается ледостав, однако в год назад в ноябре еще отмечался шугоход.