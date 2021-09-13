Синоптики спрогнозировали неделю заморозков в Кузбассе

0
Фото:  

Кузбассовцы столкнутся с ночным похолоданием на рабочей неделе.

Согласно актуальным данным Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 14 сентября, в темное время суток ожидается +2,+7°C, однако в некоторых района Кузбасса возможны заморозки 0,-2°C. Днем +10,+15°C.

— Ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, — говорится в сообщении метеорологов.

В среду, 15 сентября, до восхода солнца по региону температура воздуха составит +1,+6°C, на отдельных территориях вероятно похолодание до -3°C и дожди. С рассветом потеплеет до +11,+16°C, существенных осадков не прогнозируется.


В четверг, 16 сентября, ночью по-прежнему заморозки до -3°C при общей температуре по области +2,+7°C. В светлое время суток столбик термометра покажет +17,+22°C, без дождей. В пятницу будет так же, за исключением ночной погоды (+1,+6°C, местами 0,-2°C).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28878

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined