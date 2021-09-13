Синоптики спрогнозировали неделю заморозков в Кузбассе

Согласно актуальным данным Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 14 сентября, в темное время суток ожидается +2,+7°C, однако в некоторых района Кузбасса возможны заморозки 0,-2°C. Днем +10,+15°C.

— Ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, — говорится в сообщении метеорологов.

В среду, 15 сентября, до восхода солнца по региону температура воздуха составит +1,+6°C, на отдельных территориях вероятно похолодание до -3°C и дожди. С рассветом потеплеет до +11,+16°C, существенных осадков не прогнозируется.

В четверг, 16 сентября, ночью по-прежнему заморозки до -3°C при общей температуре по области +2,+7°C. В светлое время суток столбик термометра покажет +17,+22°C, без дождей. В пятницу будет так же, за исключением ночной погоды (+1,+6°C, местами 0,-2°C).