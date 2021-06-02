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Синоптики сообщили об удлинении летнего периода в Кузбассе

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Метеорологи рассказали, что кузбасское лето стало длиннее в сравнении с прошлыми годами на несколько недель.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, период затяжных дождей сменился жаркой погодой, а столбик термометра повышается с каждым днем. В целом специалисты отмечают увеличение продолжительности теплого сезона в регионе на три недели.


В четверг, 3 июня, днем по области ожидается +26,+31°С, в столице региона +28,+30°С. В ночное время станет прохладнее: +11,+16°С по региону. Днем также возможны кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы и дымка. В Кемерове — переменная облачность, без дождей.


По подсчетам астрономов, день летнего солнцестояния в этом году придется на 21 июня.

Да!
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