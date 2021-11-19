Синоптики сообщили об перемене погоды на выходных в Кузбассе

Согласно актуальным данным, днем 19 ноября ожидается -9, -14℃, местами до -19℃. Ветер северо-западный и западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15. Местами пройдет умеренный снег, метели. При передвижении по дорогам кузбассовцам следует проявить внимательность: ожидается гололедица и снежный накат.

В субботу, 20 ноября, ночью похолодает до -22℃, местами до -27℃. Днем температура будет держаться в пределах от -6℃ до -16℃. Ветер западный, юго-восточный, с порывами до 18 метров в секунду. Днем по всей территории Кемеровской области пройдет снег.

Последний день недели принесет потепление. Ночью в воскресенье ожидается -10,-15℃, местами до -20℃. Днем столбики термометров покажут -2,-7℃. Направление ветра не изменится, скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 16. Местами ожидается небольшой снег, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Понедельник, 22 ноября, также будет теплым и снежным. Температура ночью будет держаться в пределах от -5℃ до -10℃, днем ‒ от -2℃ до -7℃. Ветер юго-западный и западный, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. На некоторых территориях ожидается умеренный снег и метели.