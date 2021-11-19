Синоптики сообщили об перемене погоды на выходных в Кузбассе

0
Фото:  

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на грядущие выходные: в регионе ожидается потепление.

Согласно актуальным данным, днем 19 ноября ожидается -9, -14℃, местами до -19℃. Ветер северо-западный и западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15. Местами пройдет умеренный снег, метели. При передвижении по дорогам кузбассовцам следует проявить внимательность: ожидается гололедица и снежный накат.


В субботу, 20 ноября, ночью похолодает до -22℃, местами до -27℃. Днем температура будет держаться в пределах от -6℃ до -16℃. Ветер западный, юго-восточный, с порывами до 18 метров в секунду. Днем по всей территории Кемеровской области пройдет снег.


Последний день недели принесет потепление. Ночью в воскресенье ожидается -10,-15℃, местами до -20℃. Днем столбики термометров покажут -2,-7℃. Направление ветра не изменится, скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 16. Местами ожидается небольшой снег, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Понедельник, 22 ноября, также будет теплым и снежным. Температура ночью будет держаться в пределах от -5℃ до -10℃, днем ‒ от -2℃ до -7℃. Ветер юго-западный и западный, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. На некоторых территориях ожидается умеренный снег и метели.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31162

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined