Синоптики сообщили о возвращении режима НМУ в Кемерово

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Неблагоприятные метеоусловия вновь прогнозируются в кузбасской столице.

Специалисты сообщили, что в Кемерове ожидаются метеорологические условия, которые будут способствовать скоплению в воздухе вредных примесей. Режим так называемого "черного неба" продержится на территории кузбасской столицы с 18:00 часов 12 апреля до 18:00 часов 13 апреля, следует из данных ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС".


Синоптики объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.


Ранее эксперты рассказали о вредных примесях в воздухе кузбасских городов. Специалисты дали подробный прогноз погоды в Кемеровской области на ближайшие несколько дней.

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