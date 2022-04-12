Синоптики сообщили о возвращении режима НМУ в Кемерово

Специалисты сообщили, что в Кемерове ожидаются метеорологические условия, которые будут способствовать скоплению в воздухе вредных примесей. Режим так называемого "черного неба" продержится на территории кузбасской столицы с 18:00 часов 12 апреля до 18:00 часов 13 апреля, следует из данных ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС".

Синоптики объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Ранее эксперты рассказали о вредных примесях в воздухе кузбасских городов. Специалисты дали подробный прогноз погоды в Кемеровской области на ближайшие несколько дней.