Синоптики сообщили о надвигающихся на Кузбасс ливнях

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Метеорологи Кемеровского гидрометцентра предупредили жителей региона о надвигающейся непогоде в предстоящую субботу.

По информации специалистов, ночью по области ожидается +8,+13ºС, днем температура будет варьироваться в пределах +19,+24ºС. Также в ночное время и с восходом солнца местами ожидаются туманы и порывы ветра до 14 м/с.


В областном центре столбик термометра будет почти на таких же отметках: ночью +10,+12ºС, днем +21,+23ºС. Однако днем Кемерово могут накрыть сильные ливни. Как отметили в гидрометцентре, осадки будут непродолжительными. Вместе с дождями возможны грозы, усиление ветра.


Также 17 июля ливни пройдут и в горах Кемеровской области.

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