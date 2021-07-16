Синоптики сообщили о надвигающихся на Кузбасс ливнях

По информации специалистов, ночью по области ожидается +8,+13ºС, днем температура будет варьироваться в пределах +19,+24ºС. Также в ночное время и с восходом солнца местами ожидаются туманы и порывы ветра до 14 м/с.

В областном центре столбик термометра будет почти на таких же отметках: ночью +10,+12ºС, днем +21,+23ºС. Однако днем Кемерово могут накрыть сильные ливни. Как отметили в гидрометцентре, осадки будут непродолжительными. Вместе с дождями возможны грозы, усиление ветра.

Также 17 июля ливни пройдут и в горах Кемеровской области.