Синоптики рассказали о загрязнении воздуха в трех городах Кузбасса

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Специалисты обозначили вредные примеси, которыми дышали жители трех городов Кемеровской области в декабре 2021 года.

Сотрудники Кемеровского гидрометцентра опубликовали данные о загрязнении воздуха в декабре 2021 года для трех городов Кузбасса. Так, в воздухе Заводского района Кемерова было зафиксировано повышенное содержание пыли: 1,2 предельно допустимой концентрации (далее ‒ ПДК). В Рудничном районе областной столицы в атмосфере содержалось 1,1 ПДК оксида углерода.


В Новокузнецке были обнаружены сразу четыре вредные примеси. Воздух Центрального, Заводского, Кузнецкого и Куйбышевского районов был загрязнен пылью. При этом самая высокая концентрация зафиксирована в Куйбышевском районе ‒ 2,6 ПДК.

Фтористый водород загрязнял воздух во всех районах города, кроме Куйбышевского. Больше всего этой примеси было в Центральном районе ‒ 3,5 ПДК.

Воздух Центрального района был загрязнен, среди прочего, и диоксидом азота. Концентрация вредного газа в декабре достигла 1,3 ПДК.

Повышенное содержание оксида углерода в воздухе было зафиксировано в Центральном, Кузнецком и Новоильинском районах. Самый высокий уровень концентрации был в Кузнецком районе ‒ 1,6 ПДК.


Кроме того, в Прокопьевске было зафиксировано загрязнение воздуха оксидом углерода: в Центральном районе города содержание данной примеси составило 1,5 ПДК.


Напомним, что на четырех территориях Кузбасса на момент публикации новости действует режим "черного неба", в связи с которым предприятия обозначенных городов должны снизить количество выбросов в атмосферу.

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