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Синоптики рассказали о вредных веществах в воздухе городов Кузбасса

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Специалисты обозначили названия и концентрацию потенциально опасных примесей в воздухе городов Кемеровской области.

Согласно актуальным данным Кемеровского гидрометцентра, в мае 2022 года жители крупнейших городов Кузбасса вдыхали загрязненный воздух. Так, Центральный район Кемерова оказался загрязнен взвешенными веществами в 3,8 предельно допустимой концентрации (далее ‒ ПДК), а Кировский ‒ в 1,3 ПДК.


Воздух Новокузнецка был загрязнен целым рядом вредных примесей. Так сероводород был зафиксирован в Центральном (1,5 ПДК), Кузнецком (1,4 ПДК), Куйбышевском (1,2 ПДК) и Заводском (4,2ПДК) районах города. Кроме того, воздух Центрального, Куйбышевского и Заводского районов загрязняли взвешенные вещества в концентрации от 1,2 ПДК до 1,4 ПДК. Взвешенные частицы РМ10 обнаружены в Центральном (1,8 ПДК) и Кузнецком (1,3 ПДК) районах. При этом все районы южной столицы региона, кроме Куйбышевского, были загрязнены фтористым водородом в концентрации от 1,3 до 3,0 ПДК. Также был отмечен повышенный уровень загрязнения формальдегидом в 3,7 ПДК в Орджоникидзевском районе.


Жители Рудничного и Центрального районов Прокопьевска вдыхали взвешенные вещества в 1,6 и 2,5 ПДК соответственно.

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