Синоптики рассказали о возможности майских заморозков в Кузбассе

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра предупредили жителей шахтерского края о возможности появления заморозков до конца текущего месяца.

Кемеровские синоптики спрогнозировали, что теплая погода продержится в регионе еще несколько дней, но в некоторых

Согласно данным специалистов, устоявшаяся в последнее время теплая погода сохранится еще несколько дней, однако местами по области возможно появление первых заморозков.


Из-за устоявшегося потепления в регионе наступил период вегетации (цветения) растений, для которого характерна среднесуточная температура выше +10°С. Именно из-за этого чаще возможно понижение температуры воздуха и почвы. Кроме того, сухая и ясная погода, пониженное атмосферное давление и охлажденный воздух в пониженных местах рельефа, слабый ветер или полное его отсутствие.


Синоптики предупреждают, что майское солнце обманчиво и пока рано высаживать растения в открытый грунт.

Да!
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