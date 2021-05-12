Синоптики рассказали о возможности майских заморозков в Кузбассе

Кемеровские синоптики спрогнозировали, что теплая погода продержится в регионе еще несколько дней, но в некоторых

Согласно данным специалистов, устоявшаяся в последнее время теплая погода сохранится еще несколько дней, однако местами по области возможно появление первых заморозков.

Из-за устоявшегося потепления в регионе наступил период вегетации (цветения) растений, для которого характерна среднесуточная температура выше +10°С. Именно из-за этого чаще возможно понижение температуры воздуха и почвы. Кроме того, сухая и ясная погода, пониженное атмосферное давление и охлажденный воздух в пониженных местах рельефа, слабый ветер или полное его отсутствие.

Синоптики предупреждают, что майское солнце обманчиво и пока рано высаживать растения в открытый грунт.