Синоптики рассказали о превышении уровня осадков в Новокузнецке

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Осадки на территории Кузбасса отодвинули период засухи в области. Синоптики отметили превышение месячной нормы на юге области. Об этом редакции Avokado сообщили в гидрометцентре.

Так за минувшую пятницу, 5 июня, выпавшие осадки на 8% превысили месячную норму, которая должна проливаться за месяц на землях южной столицы Кемеровской области.


Отмечается, что проливные дожди с грозами наблюдались по всей территории шахтерского края: едва не достиг месячного показателя по осадкам Киселевск.

– В выходные дни была неустойчивая погода с прохождением холодного атмосферного фронта. Началось понижение температуры воздуха и выпадали интенсивные осадки, особенно на юге области,– сообщили Avokado в кемеровском гидрометцентре.

Однако, по мнению синоптиков, влажная погода была необходим региону. По их словам, после недобора проливных дождей в апреле и мае в Кузбасс надвигалась засуха, которая могла навредить урожаю в огородах дачников.

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