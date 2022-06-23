Так, для того, чтобы объявить летом в столице Кузбасса режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) необходимо совпадение сразу нескольких факторов. Например, "черное небо" может появиться в жаркий и безветренный день, поскольку при таких условиях воздух как бы "зависнет" над городом, накапливая в атмосфере вредные вещества из выбросов предприятий. Дополнительная нагрузка на экологию исходит и от владельцев авто, которые в теплый период активнее ездят на своих машинах.

Но несмотря на все вышеуказанное, вероятность скопления вредных веществ в воздухе в летний период несколько ниже из-за того, что жители частных домов реже отапливают свои дома, а городские источники тепла тоже снижают нагрузку.