Синоптики рассказали о появлении "черного неба" в Кузбассе летом

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"Черное небо" может вернуться в Кузбасс этим летом, о чем AVOKADO рассказали кемеровские синоптики.

Так, для того, чтобы объявить летом в столице Кузбасса режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) необходимо совпадение сразу нескольких факторов. Например, "черное небо" может появиться в жаркий и безветренный день, поскольку при таких условиях воздух как бы "зависнет" над городом, накапливая в атмосфере вредные вещества из выбросов предприятий. Дополнительная нагрузка на экологию исходит и от владельцев авто, которые в теплый период активнее ездят на своих машинах.


Но несмотря на все вышеуказанное, вероятность скопления вредных веществ в воздухе в летний период несколько ниже из-за того, что жители частных домов реже отапливают свои дома, а городские источники тепла тоже снижают нагрузку.

Да!
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