Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в последние выходные января

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Специалисты спрогнозировали понижение температуры в Кемеровской области в ближайшие дни.

Согласно данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 28 января, на территории Кузбасса ожидается -28,-33°С, местами -19,-24°С ночью. Днем температура поднимется до -18,-23°С, местами до -12,-17°С. Ветер переменный, от 2 до 7 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой снег, местами изморозь, туманы, дым, дымка.


Суббота также будет холодной. Ночью столбики термометров покажут -29,-34°С, местами -20,-25°С. Днем показатели составят -18,-23°С, местами -12,-17°С. Ветер юго-восточный, до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается.


Температура в последнее воскресенье января составит -28,-33°С ночью, днем поднимется до -13,-18°С, местами до -6,-11°С. Скорость и направление ветра не изменятся. Преимущественно без осадков.


Ранее редакция AVOKADO писала о "несуществующем" тумане, на который пожаловались кемеровчане.

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