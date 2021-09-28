Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на несколько месяцев вперед

Росгидромет опубликовал данные о погоде на грядущие несколько месяцев, составленный на основе анализа климатических данных и прогностических разработок.

По результатам исследований, в Кузбассе сохранится обычная температуры для осенних и зимних месяцев. Однако есть два исключения: ноябрь (синоптики сообщают, что температура в последние дни осени будет выше обычных значений) и декабрь (жителям Кемеровской области следует ждать похолодания).

Согласно данным, средняя температура октября будет в пределах +1℃ , в ноябре упадет до -8℃ . Все зимние месяцы среднее значение не будет ниже -18℃ .

Синоптики заявляют, что с вероятностью 67-69% температура в холодное время года на территории Сибирского федерального округа будет выше средних многолетних значений.