Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на ближайшие выходные

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Кемеровские синоптики дали уточненный прогноз на предстоящий уикэнд, из которого стало известно, что в выходные температура воздуха поднимется до +30°С.

Аномально жаркая погода придет на территорию Кузбасса на предстоящих выходных. Так, температура воздуха поползет вверх уже завтра и продержится на высоких отметках с 11 по 15 июня, о чем предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

– В период 11-15 июня 2022 года на территории Кемеровской области ожидается местами аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше, – говорится в сообщении.

В субботу, 11 июня, в регионе будет наблюдаться 2 класс горимости (малая), а местами сохранится 3 класс горимости (средняя).

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