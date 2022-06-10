Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на ближайшие выходные

Аномально жаркая погода придет на территорию Кузбасса на предстоящих выходных. Так, температура воздуха поползет вверх уже завтра и продержится на высоких отметках с 11 по 15 июня, о чем предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

– В период 11-15 июня 2022 года на территории Кемеровской области ожидается местами аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше, – говорится в сообщении.

В субботу, 11 июня, в регионе будет наблюдаться 2 класс горимости (малая), а местами сохранится 3 класс горимости (средняя).