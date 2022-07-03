Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Кузбассе

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Дожди и туманы придут в Кемеровскую область.

Завтра, 4 июля, на территории Кузбасса ожидается до +8°C ночью. Днем потеплеет в среднем до +26°C. Также в светлое время суток пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью и утром на регион опустятся туманы. Ветер юго-восточный, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, следует из данных Гидрометцентра России.


Что касается погоды в кузбасской столице, то температура в Кемерове ночью опустится до +9°C. Днем столбики термометров покажут до +25°C. Облачно, с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь.


В Новокузнецке ожидается до +9°C ночью и до +25°C днем. Переменная облачность, без осадков.

Да!
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