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Синоптики рассказали о погоде на четверг в Кузбассе

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Специалисты сообщили о погодных условиях, которых стоит ждать жителям Кемеровской области 5 мая.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, завтра, 5 мая, на территории Кузбасса ожидается 0,-5°C ночью. Днем потеплеет до +14,+19°C, местами до +8,+13°C. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами дымки и туманы.


При этом в областной столице в четверг температура опустится до -1,-3°C ночью, днем столбики термометров покажут +15,+17°C. Переменная облачность, без осадков.


При этом в большинстве районов региона сохранится высокая пожароопасность. Гормость 4, местами 3 и 2 классов.

Да!
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