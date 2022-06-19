Синоптики рассказали о погоде на 20 июня в Кемерове и Новокузнецке

Согласно информации Гидрометцентра России, ночью 20 июня температура в Кемерове опустится до +12°C. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем в областном центре потеплеет до +21°C. Ветер восточный, слабый. Небо затянет тучами, пройдут дожди.

В Новокузнецке столбики термометров также покажут до +12°C ночью и до +21°C днем. Ожидается, что на территории южной столицы региона будет облачно и дождливо. Ветер западный, слабый.

Кроме того, синоптики предупредили, что в грядущий понедельник в Кузбассе ожидаются грозы.