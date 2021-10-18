Синоптики рассказали о наступлении "бабьего лета" в Кузбассе

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Теплая и сухая погода пришла в Кемеровскую область в середине октября. Метеорологи прокомментировали явление.

Обычно период "бабьего лета" выпадает на вторую половину сентября, однако в этом году теплая неделя в шахтерском крае пришлась на середину второго месяца осени.


Как отметили в Кемеровском гидрометцентре, в настоящее время установилось влияние антициклона, а повышенное давление приводит к скачкам температур от минусовых до плюсовых в зависимости от времени суток. Кроме того, сложившаяся ситуация повлияла и на отсутствие осадков.

— Такое повышение температур для октября не удивительно. Например, в 1986 году в Мариинске зафиксирована температура +25,5ºС. 7 октября 2019 года в Кемерове было +22ºС, даже в 1941 году 18 октября температура повышалась до +22ºС, — рассказали синоптики.

В октябре возможна и прохладная погода, как было в 2016 году, когда в это время по области уже установился снежный покров.


Сейчас еще не у всех деревьев завершился листопад, но уже прекратился процесс вегетации растений, повторного цветения не отмечается, добавили специалисты.


Как сообщалось ранее, в ближайшие дни возможно повышение до +12,+17ºС, а с пятницы похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Да!
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