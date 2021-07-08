Синоптики рассказали о грядущей погоде в Кузбассе

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Специалисты кемеровского Гидрометцентра подвели прогноз на ближайшие дни. Несколько суток температура в регионе будет теплой, однако пройдут они с дождями.

Ночью в пятницу, 9 июля, по Кузбассу столбики термометров покажут +10, +15 °С, местами +4, +9 °С. Днем температура поднимется до +22, +27 °С. Преимущественно день пройдет без осадков, однако по северу региона пройдут кратковременные дожди, а также грозы. В утреннее время местами прогнозируются туманы. Всю неделю ветер в области будет дуть с одинаковой скоростью, не превышая 7 м/с. Тем не менее, в отдельных территориях его порывы будут достигать 12 м/с.


Выходные пройдут с переменчивой погодой: в субботу, 10 июля, никаких осадков не ожидается, а вот в воскресенье, 11 июля, местами на Кемеровскую область обрушатся кратковременные дожди и грозы. Погода в первый выходной день: ночью - +8, +13 °С, днем - +24, +29 °С. Завершение недели начнется с температуры +10, +15 °С, а продолжится с показателями в +24, +29 °С.


Ночь понедельника, 12 июля, пройдет с температурой +12, +17 °С. Днем воздух прогреется до +24, +29 °С. Осадков в первый день следующей недели не ожидается.


В темное время суток вторника, 13 июля, столбики термометров покажут + 12, +17 °С. В светлое - +22, +27 °С. Днем возможны кратковременные дожди, а также грозы.

Да!
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