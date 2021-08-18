Синоптики рассказали о грядущем похолодании в Кузбассе

Как писала редакция AVOKADO, на Кузбасс надвигается воздушная масса из Арктики, которая вместе с собой принесет в регион холода. Накануне же из публикации синоптиков стало точно известно, что произойдет резкая перемена погоды уже в четверг, 19 августа, а не в пятницу, как сообщалось ранее.

Столбик термометров по большей части шахтерского края будет показывать температуру в пределах +21, +26 ºС, в некоторых северных территориях субъекта день пройдет с показателями в +15, +20 ºС. Самыми прохладными же выдадутся предстоящие выходные: прогноз специалистов гласит, что температура в субботу и воскресенье в ночное время суток будет понижаться до +3, +8 ºС. При этом погодные прояснения могут повлечь за собой заморозки.

Тем не менее, пониженные температуры покинут регион уже в начале следующей недели. Тогда же арктические холода сменит теплый воздух из Урала, продолжив лето в Кузбассе.