Синоптики раскрыли данные по уровню воды в кузбасских реках

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Специалисты рассказали об уровне воды в некоторых реках региона.

По последним данным специалистов, сегодня утром в воскресенье, 10 апреля, на реках Кемеровской области по уровню воды наблюдается следующая ситуация:

  • Томь Мыски текущий уровень 290 см., до опасного уровня (600 см.) осталось 310 см.;
  • Томь в Новокузнецке текущий уровень 390 см., до опасного уровня (630 см.) остается 240 см.;
  • Кондома (Кузедеево) на утро воскресенье зафиксировано 290 см., до опасного уровня (572 см.) не достает 282 см.;
  • Кондома (Калтан) текущий уровень 315, до опасного уровня (630 см.) осталось всего 315 см.

Что касается уровня воды в Кондоме на территории Осинников и в районе Абагуровского разъезда (РЖД), то актуальной информации нет.

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