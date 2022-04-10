Синоптики раскрыли данные по уровню воды в кузбасских реках

По последним данным специалистов, сегодня утром в воскресенье, 10 апреля, на реках Кемеровской области по уровню воды наблюдается следующая ситуация:
- Томь Мыски – текущий уровень 290 см., до опасного уровня (600 см.) осталось 310 см.;
- Томь в Новокузнецке – текущий уровень 390 см., до опасного уровня (630 см.) остается 240 см.;
- Кондома (Кузедеево) – на утро воскресенье зафиксировано 290 см., до опасного уровня (572 см.) не достает 282 см.;
- Кондома (Калтан) – текущий уровень 315, до опасного уровня (630 см.) осталось всего 315 см.
Что касается уровня воды в Кондоме на территории Осинников и в районе Абагуровского разъезда (РЖД), то актуальной информации нет.
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