Синоптики прокомментировали возможное появление дыма из Якутии на территории Кузбасса

В настоящее время наиболее сложная ситуация по лесным пожарам среди субъектов России наблюдается в Якутии. Там, по последним данным, огнем пройдено уже более 1,5 миллиона гектаров леса. В населенных пунктах, до которых добрался верховой пожар, началась эвакуация.

6 августа власти соседствующего с Кузбассом Красноярского края сообщили, что до региона добрался дым от лесных пожаров в Якутии. В связи с этим был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

В Кемеровском гидрометцентре журналисту AVOKADO сообщили, что в настоящее время в Кузбассе установился юго-восточный ветер, который приносит воздушные массы со стороны Республики Алтай и Хакассии и дует в направлении Якутии. Однако ситуация может поменяться, если ветер сменит направление на северо-восточное.