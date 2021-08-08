Синоптики прокомментировали возможное появление дыма из Якутии на территории Кузбасса

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра прокомментировали возможность появления в Кузбассе дыма от лесных пожаров, которые в настоящее время происходят в Якутии.

В настоящее время наиболее сложная ситуация по лесным пожарам среди субъектов России наблюдается в Якутии. Там, по последним данным, огнем пройдено уже более 1,5 миллиона гектаров леса. В населенных пунктах, до которых добрался верховой пожар, началась эвакуация.


6 августа власти соседствующего с Кузбассом Красноярского края сообщили, что до региона добрался дым от лесных пожаров в Якутии. В связи с этим был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.


В Кемеровском гидрометцентре журналисту AVOKADO сообщили, что в настоящее время в Кузбассе установился юго-восточный ветер, который приносит воздушные массы со стороны Республики Алтай и Хакассии и дует в направлении Якутии. Однако ситуация может поменяться, если ветер сменит направление на северо-восточное.

Да!
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