Синоптики прокомментировали появление в Кемерове утренней дымки с запахом

Утром 15 октября в Кемерове местные жители заметили появление дымки, которая обладала неприятным запахом, походим на гарь.

Как пояснили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра, утром по всей области наблюдались туманы, сам же регион при этом находится под влиянием антициклона. Сложившиеся метеорологические условия способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. Речь идет об отсутствии ветра или осадков.

Отмечается, что основу вредных веществ, накопившихся в воздухе, составляют автомобильные выхлопы, дым от печного отопления и выбросы предприятий. Специалисты также уточняют, что с наступлением более холодной погоды жители Кемеровской области все активнее начинают обогревать жилье с помощью печей и ставить машины на прогрев, что увеличивает количество выбросов в атмосферу.

По словам синоптиков, вредные вещества в воздухе могут и задержаться. Только по югу области циклон, который сможет очистить воздух.