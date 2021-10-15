Синоптики прокомментировали появление в Кемерове утренней дымки с запахом

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В Кемеровском гидрометцентре журналисту AVOKADO прокомментировали появление в столице региона дымки с неприятным запахом.

Утром 15 октября в Кемерове местные жители заметили появление дымки, которая обладала неприятным запахом, походим на гарь.


Как пояснили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра, утром по всей области наблюдались туманы, сам же регион при этом находится под влиянием антициклона. Сложившиеся метеорологические условия способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. Речь идет об отсутствии ветра или осадков.


Отмечается, что основу вредных веществ, накопившихся в воздухе, составляют автомобильные выхлопы, дым от печного отопления и выбросы предприятий. Специалисты также уточняют, что с наступлением более холодной погоды жители Кемеровской области все активнее начинают обогревать жилье с помощью печей и ставить машины на прогрев, что увеличивает количество выбросов в атмосферу.


По словам синоптиков, вредные вещества в воздухе могут и задержаться. Только по югу области циклон, который сможет очистить воздух.

Да!
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