Синоптики прогнозируют сильное потепление в Кузбассе

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Кемеровские специалисты гидрометцентра поделились прогнозом погоду на текущую неделю. В регионе синоптики ожидают повышение температуры вплоть до +28 °С.

Таким образом, следующий после вторника день – среда, 5 мая, – принесет в Кузбасс облачную погоду с прояснениями, преимущественно осадки будут отсутствовать. Ночью ожидаются туман, а также дымка. Температура воздуха днем может подняться до +15 °С, +20°С. Ночью в область придут похолодания до -2°С, +3°С. Местами прогнозируется -7°С. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, его порывы будут достигать 14 м/с.


Без осадков день должен пройти и четверг, 6 мая. Синоптики ожидают, что ночью в этот день температура будет находится на уровне +3°С, +8°С, днем значительно потеплеет – температура может подняться до +17°С, +22°С, специалисты уверяют, что местами это тепло может достигнуть +23°С, +28°С. Скорость ветра составит 3-8 м/с, порывы местами достигнут 13 м/с, дуть он будет с юго-востока.


И в последний день, о котором к текущему моменту рассказали синоптики, - пятницу, 7 мая, - по области может пройти небольшой кратковременный дождь, который будет сопровожден грозами. Ночная температура - +8°С, +13°С, днем будет теплее: температура поднимется до +19°С, +24°С. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Днем ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, его порывы могут быть сильнее ночных – прогнозируется, что достигнут они 15-20 м/с.

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