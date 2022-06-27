Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Кузбассе

Завтра, 28 июня, на территории Кузбасса ожидается +10, +15°C. Днем потеплеет до +21,+26°C. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, местами с порывами до 20. Ночью при грозах ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Переменная облачность, местами ночью сильные дожди. Днем также ожидаются осадки, местами с грозами и градом.

В среду, 29 июня, столбики термометров опустятся ночью до +8,+13°C. Днем ожидается до +24,+29°C. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17. Переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Температура ночью в четверг составит около +11,+16°C, днем поднимется до +19,+24°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Местами пройдут дожди, грозы.