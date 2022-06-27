Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Кузбассе

1
Фото:  

Специалисты рассказали о погоде на ближайшие дни в Кемеровской области.

Завтра, 28 июня, на территории Кузбасса ожидается +10, +15°C. Днем потеплеет до +21,+26°C. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, местами с порывами до 20. Ночью при грозах ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Переменная облачность, местами ночью сильные дожди. Днем также ожидаются осадки, местами с грозами и градом.


В среду, 29 июня, столбики термометров опустятся ночью до +8,+13°C. Днем ожидается до +24,+29°C. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17. Переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Температура ночью в четверг составит около +11,+16°C, днем поднимется до +19,+24°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Местами пройдут дожди, грозы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37570

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined