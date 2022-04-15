Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Кузбассе

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, что с 16 по 18 апреля на некоторых территориях региона ожидается 4 класс горимости, означающий высокую пожароопасность. Причина этому ‒ сухая и ветреная погода. По данным специалистов, завтра, 16 апреля, 4 класс горимости прогнозируется в Беловском районе.

Сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области напомнили жителям региона, что сейчас категорически запрещено использовать открытый огонь, разводить костры и сжигать отходы. Прошлогодняя трава быстро загорается от любой искры, а огонь стремительно распространяется, и остановить его сложно.

‒ Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров, ‒ говорится в официальном сообщении министерства.

Также специалисты напомнили, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, который в два раза увеличивает штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные. Местами температура поднимется выше +20°C.