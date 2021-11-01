Синоптики предупредили о снижении видимости в Кузбассе из-за погоды

Синоптики предупредили жителей Кемеровской области об ухудшении погодных явлений, которые ожидаются на территории региона в течение понедельника, 1 ноября.

По словам специалистов, автомобилистам следует соблюдать предельную осторожность на дорогах, поскольку местами на проезжей части появятся скользкие участки с гололедицей. Предрекли они и снижение видимость из-за осадков, которые временами могут выпасть до 1 000 миллиметров.

В темное время суток порывы ветра в Кузбассе составили до 15-20 м/с, а днем — до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью отразилась на столбике термометров на отметке –3,-8 ºС, днем 0, -5ºС. Что касается областного центра, то похолодание ночью составило –3, -5ºС градусов, а после восхождения солнца –2, -4ºС.