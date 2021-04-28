Синоптики предупредили о штормовом ветре в Кузбассе

В четверг, 29 апреля, в Кузбассе будет неспокойно: порывы ветра достигнут штормовых значений.
– Ночью 29 апреля 2021 года по Кемеровской области ожидается западный ветер, местами порывы 17-22 м/с, – сообщили в Кемеровском гидрометцентре.
Кроме того, специалисты заявили, что на территории региона уровень горимости достигнет второго класса.
В Кемерове ночью будет +2,+4°С, а днем +15,+17°С. В темное время пройдет небольшой дождь, днем осадков не предвидится. По области с наступлением вечера температура воздуха снизится до +2,+7°С, а днем +12,+17°С, местами до +22°С.
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