Синоптики предупредили о резком ухудшении погода в Кузбассе в ближайшие дни

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В последнее время на территории Кузбасса наблюдалась теплая погода с минимальным количеством осадков, однако с наступлением выходных ситуация изменится. Об этом сообщили синоптики.

Как стало известно, в субботу днем, 4 декабря, в Кемеровской области температура воздуха сохранится в пределах от -1ºС до -6ºС. При этом скорость ветра достигнет 8-13 м/с, с порывами до 18-23 м/с. Ожидается переменная облачность с выпадением осадков в виде снега. В некоторых районах продут метели, а на дорогах образуется гололедица.


В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -7, -12ºС, днем - до -1, -6ºС. Ветер ослабнет до 11-16 м/с. Ночью и днем также высока вероятность снегопадов и образования гололедных явлений. Отмечается, что в первый понедельник декабря погода существенно не изменится.


В связи с метеоусловиями ГИБДД Кузбасса напоминает, что участникам дорожного движения следует оставаться внимательными и соблюдать правила ПДД. Владельцам личного транспорта рекомендуется ограничить его использование.

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