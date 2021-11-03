Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Кузбассе

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в четверг, 4 ноября, в Кемеровской области ночью будет сильный мороз – 25ºС, а днем незначительно потеплеет до –14,-19ºС.

С пятницы, 5 ноября, из-за изменения атмосферных процессов ожидается повышение температуры и осадки в виде мокрого снега. Так, днем воздух "прогреется" –4ºС -9ºС, но в некоторых районах региона столбик термометра может опуститься до – 15ºС. При этом ночью градусник покажет –13,-18ºС, местами –23ºС.

Температура по Кузбассу в субботу, 6 ноября, ночью составит –10,-15ºС, днем – 4,-9ºС.