Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Кузбассе

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Погода в Кузбассе в предстоящие выходные дни будет неспокойной: ожидаются резкие перепады температур и незначительные осадки.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в четверг, 4 ноября, в Кемеровской области ночью будет сильный мороз – 25ºС, а днем незначительно потеплеет до –14,-19ºС.


С пятницы, 5 ноября, из-за изменения атмосферных процессов ожидается повышение температуры и осадки в виде мокрого снега. Так, днем воздух "прогреется" –4ºС -9ºС, но в некоторых районах региона столбик термометра может опуститься до – 15ºС. При этом ночью градусник покажет –13,-18ºС, местами –23ºС.


Температура по Кузбассу в субботу, 6 ноября, ночью составит –10,-15ºС, днем – 4,-9ºС.

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