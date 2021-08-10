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Синоптики предупредили о надвигающихся на Кузбасс грозах с градом

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Специалисты Кемеровского гидрометцента сообщили о непогоде, которая может установиться на территории области в ближайшее время.

Согласно предупреждению, сегодня, 10 августа, на территории Кемеровской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Кроме того, в отдельных районах возможен град. Вместе с тем температура воздуха в этот день будет достигать +25ºС, +30ºС.


Ветер сохранит юго-восточное направление. его скорость составит 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. В основном по региону преобладает 2 класс горимости, в некоторых районах - 1 класс.


Напомним, ранее сообщалось, что территории Кемеровской области достиг дым от лесных пожаров в других регионах.

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