+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Синоптики предупредили о ливнях и граде в Кузбассе

0
Фото:  

Специалисты рассказали о погоде в Кемеровской области на воскресенье и грядущий понедельник. Ожидаются осадки и шквалистый ветер.

По информации синоптиков ФГБУ Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 14 августа, на территории Кузбасса прогнозируются дожди. Местами осадки будут сильными, могут случаться грозы, выпадать град. Максимальная температура днем составит +25℃. Ветер юго-западный, при грозах с шквалами до 25-27 метров в секунду.


В понедельник температура ночью опустится до +7,+12℃. Днем столбики термометров покажут +16,+21℃. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер сменится на западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39191

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined