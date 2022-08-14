Синоптики предупредили о ливнях и граде в Кузбассе

По информации синоптиков ФГБУ Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 14 августа, на территории Кузбасса прогнозируются дожди. Местами осадки будут сильными, могут случаться грозы, выпадать град. Максимальная температура днем составит +25℃. Ветер юго-западный, при грозах с шквалами до 25-27 метров в секунду.

В понедельник температура ночью опустится до +7,+12℃. Днем столбики термометров покажут +16,+21℃. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер сменится на западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17.