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Синоптики предупредили кузбассовцев о штормовом ветре с ливнями

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Кемеровские синоптики предрекли неспокойную погоду на предстоящих выходных. Нужно готовиться к сильному ветру и ливням.

В воскресенье, 15 мая, жаркую погоду на территории Кемеровской области разбавит проливной ливень и ветер.

— В воскресенье юго-восточный ветер сменит направление на юго-западное, начнет усиливаться до 15-20 м/с и по области прогнозируем кратковременные дожди, местами ливневого характера, — рассказали кемеровские синоптики.

Температура воздуха в последний день недели немного снизится, однако столбик термометра останется на уровне +22,+27°C. Отмечается, что теплая погода сохранится в регионе до 22 мая, затем наступит период небольшого похолодания.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские синоптики предсказали аномальную жару на предстоящий уик-энд.

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