Синоптики предупредили кузбассовцев о резком похолодании

В среду, 10 ноября, температура в Кузбассе будет держаться в пределах от +1°C до +6°C. Ветер южный, с порывами до 18 м/с. Днем по северу региона пройдет мокрый снег.

Ночью 11 ноября столбики термометров местами опустятся до -10°C, днем будут показывать значение в от 0°C до +5°C, местами до -5°C. Ветер южный, с переходом на северо-западный, с порывами до 20 м/с. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем умеренные осадки в виде мокрого снега.

Погода поменяется в пятницу. Ночью температура опустится до -10,-15°C, местами до -20°C. Днем от -2°C до -12°C. Ветер северный, 3-8 м/c. Преимущественно без осадков.