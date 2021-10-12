Синоптики предупредили кузбассовцев о похолодании

Согласно данным метеорологов, на текущей неделе в Кемеровской области ожидается похолодание.

Во вторник, 12 октября, температура ночью опустится до -7°C. Днем ожидается до +5°C. Ветер северо-восточный, с порывами до 14 м/с. На дорогах гололедица.

Ночью 13 октября столбик термометра опустится до -7°C, -12°C. Днем будет держаться в промежутке от 0°C до +5°C. Днем ожидается дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, с порывами до 12 м/с.

В четверг, 14 октября, специалисты прогнозируют от -9°C до +1°C ночью. Ожидается, что днем температура не поднимется выше +8°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. В некоторых городах пройдут дожди с мокрым снегом.

Конец рабочей недели, 15 октября, будет более теплым. Ночью температура будет держаться в пределах от -2°C до -7°C. Днем ожидается от +6°C до +11°C, с восточным ветром до 8 м/с. Ночью на юге области может пройти снег с дождем.

На выходных в Кузбасс придет тепло, которое продержится всю следующую неделю.