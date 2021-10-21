Синоптики предупредили кузбассовцев о перепадах от -5°C до +19°C и дождях с ветром

По информации Кемеровского гидрометцентра, ночью в пятницу, 22 октября, в Кемеровской области ожидается 0,+5°C (местами 0,-5°C). В светлое время суток прогнозируется +9,+14°C. Ветер может усиливаться до 18 м/с. До рассвета будет сухо, а вот в дневное время на некоторых территориях пройдут дожди.

Выходные в Кузбассе также начнутся с осадков. В субботу, 23 октября, ночью похолодает до -2,+3°C, днем столбик термометра покажет +4,+9°C. При этом отмечается, что порывы шквалистого ветра могут достигать 20 м/с. В воскресенье, 24 сентября, до восхода солнца 0,+5°C (местами 0,-5°C), а с рассветом потеплеет до +7,+12°C. Сильный ветер до 19 м/с.

— Ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди, — сообщили метеорологи.

В понедельник, 25 октября, в ночное время температура воздуха составит 0,+5, а в некоторых районах опустится до -5°C. В течение дня специалисты обещают +8,+13°C, местами дожди.

Во вторник, 26 октября, ночная погода будет чуть теплей: +2,+7°C (местами 0,-5°C). Распогодится днем: +9,+14°C, в некоторых территориях возможно до +19°C и дожди.