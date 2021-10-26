Синоптики предупредили кузбассовцев о переменчивой погоде

По данным метеорологов, октябрь завершится весьма переменчивой погодой. Последняя неделя пройдет в перестройке атмосферных процессов, которые начнутся уже со среды, 27 октября.
— Активная циклоническая деятельность, резкие смены влияния циклонов и антициклонов, будут выражаться в перепадах температуры воздуха и атмосферного давления, — сообщили эксперты.
Распределение атмосферного давления связано с неравномерным нагреванием земной поверхности, а также с движением циклонов и антициклонов, уточнили синоптики.
При этом подчеркивается, что на перепады стоит обратить внимание метеозависимым людям, поскольку такая погода может сказаться на их самочувствии.
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