Синоптики предупредили кузбассовцев о ночных заморозках до +5 градусов

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Специалисты кемеровского Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на первый день грядущей рабочей недели. В темное время суток температура может упасть до критических для лета значений.

Из информации, представленной синоптиками, известно, что в ночь на понедельник, 2 августа, температура в Кемеровской области составит +11, +16 ºС, местами опуститься она может вплоть до +5, +10 ºС. Днем погодная ситуация улучшится: воздух по региону прогреется до +24, +29 ºС. Ветер будет дуть средний, однако его порывы будут достигать 14 м/с. В темное время суток осадков не ожидается, днем же могут возникнуть кратковременные дожди, грозы, в отдельные территории придет туман.


Что касается Кемерова, то в нем ночь пройдет с температурой +12, +14 ºС. В светлое время суток столбики термометров покажут от +25 до +27 ºС. Ветер будет дуть, как и во всем регионе, со средней скоростью, порывы его будут достигать 12 м/с. В темное время суток осадков не ожидается, днем же прогнозируются дожди и грозы.

Да!
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