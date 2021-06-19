Синоптики предупредили кузбассовцев о наступлении прохладной и пасмурной погоды

По данным синоптиков, в последние несколько дней в Кузбассе наблюдается жара в сочетании с кратковременными дождями и грозами.

Аналогичная неустойчивая погода сохранится в субботу, когда столбик термометра будет подниматься до отметки в +28°С, +33°С, а в большинстве районов области пройдут дожди, грозы и, возможно, град.

В воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому температура воздуха днем понизится до +18°С, +23°С, а ночью похолодает до +4°С, +9°С. Высокая вероятность ливней и града также сохранится.

Следующая неделя начнется с понижения температуры. При этом погода будет не только прохладной, но и пасмурной.