Синоптики предупредили кузбассовцев о наступлении прохладной и пасмурной погоды

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на территории региона на ближайшее время.

По данным синоптиков, в последние несколько дней в Кузбассе наблюдается жара в сочетании с кратковременными дождями и грозами.


Аналогичная неустойчивая погода сохранится в субботу, когда столбик термометра будет подниматься до отметки в +28°С, +33°С, а в большинстве районов области пройдут дожди, грозы и, возможно, град.


В воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому температура воздуха днем понизится до +18°С, +23°С, а ночью похолодает до +4°С, +9°С. Высокая вероятность ливней и града также сохранится.


Следующая неделя начнется с понижения температуры. При этом погода будет не только прохладной, но и пасмурной.

Да!
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