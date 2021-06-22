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Синоптики предупредили кузбассовцев о надвигающихся дождях и грозах

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Непогода идет в Кемеровскую область: специалисты гидрометцентра сообщили об ожидаемых осадках. Предупреждение было опубликовано на сайте учреждения.

Во вторник, 22 июня, в большинстве территории Кузбасса пройдут кратковременные дожди. Местами в дневное время будут идти и сильные дожди, а также грозы. Кроме того, высокая пожароопасность будет наблюдаться в Топкинском и Промышленновском районах.


Температура в регионе днем составит +14°С, +19°С, местами по области воздух прогреется до +24°С. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, его порывы могут достигать 16 м/с. Подробный прогноз погоды на неделю ранее публиковался на нашем сайте.


В этой же связи предупреждение для автомобилистов опубликовали специалисты кузбасского ГИБДД.

- <…> сотрудники госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала. Помните, что на мокром покрытии снижается сцепление колес с дорогой, - говорится в сообщении правоохранителей.

Вместе с этим, на местах, где наблюдаются большие скопления воды, может возникнуть аквапланирование, если автомобилист передвигается на высокой скорости. Это же может привести к потере управления.

Да!
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