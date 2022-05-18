Синоптики предупредили кузбассовцев о надвигающемся граде

Завтра в четверг, 19 мая, кемеровские синоптики предсказали жителям Кузбассу неспокойную погоду: после продолжительной засухи в регион придут грозы и град.
Так, ночью температура воздуха составит +13, +18°C, а местами опустится до +6, +11°C градусов. В светлое время суток потеплеет до +29, +34°C. После захода солнца ветер будет юго-западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с, а днем 8-13 м/с, местами порывы достигнут 22 м/с.
На территории области установится переменная облачность. Предстоящим днем возможны кратковременные дожди.
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