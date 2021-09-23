Синоптики предупредили кузбассовцев о гололедице и мокром снеге

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Минусовая температура, много осадков и гололед ждут жителей шахтерского края в ближайшие дни.

По свежим данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 24 сентября, в Кемеровской области прогнозируется -3,+2°C, днем потеплеет, но незначительно: +3,+8°C.

— Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туманы. На дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении метеорологов.

Такая же погода ожидается и в субботу, 25 сентября. Однако порывы ветра могут достигать 16 м/с, а осадки становиться сильнее.


В воскресенье, 26 сентября, до рассвета столбик термометра покажет -3,+2°C, после восхода солнца он поднимется до +2,+7°C. Ветер северо-восточный, небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах будет скользко.


Погода в начале следующей недели переменами не порадует. Ночью в понедельник, 27 сентября, -3,+2°C, днем +2,+7°C. Мокрый снег и дождь с гололедом не отступят.


Немного теплее станет во вторник, 28 сентября. В темное время суток 0,-5°C, в светлое +4,+9°C. Ночью в некоторый районах пройдет дождь, а вот днем можно обойтись без зонтов.

Да!
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